Критиковать Минздрав нелогично, Кабмин должен выделить средства на вакцину - эксперт

Минздрав закладывал в бюджет на закупку вакцин 15 млрд, но Минфин это все зарезал до трети от первоначальной суммы - Олещук. Фото: Facebook

Критиковать Минздрав нелогично, Кабмин должен выделить средства на вакцину

Такое мнение высказал Петр Олещук на своей странице в Facebook, комментируя ситуацию с вакцинацией в Украине.

"Вакцина - это большая политика. Ну и большие деньги. Что касается последнего, то мне интересно читать, как у нас сначала критикуют нашего министра за отсутствие вакцин, а потом - что он, как, забирает деньги на вакцины из программы медицинских гарантий.

Хотя речь там идет о 4 квартал и деньги вернут обратно в течение 3 месяцев. Как ту же долгожданную вакцину нам кто-то подарит. Просто потому, что мы - такие прекрасные", - пишет он.

Также политолог объяснил, при каких условиях в Украине будет достаточное количество вакцины.

Ну пока нам подобным образом "подарить спасение" предлагала только Россия. Тот еще (мягко говоря) подарок. К примеру, в прошлом году Минздрав закладывал в бюджет на закупку вакцин 15 млрд, но Минфин это все зарезал до трети от первоначальной суммы. Но факт остается фактом. Чтобы иметь вакцину - нужно ее или производить, или быть стратегической страной современного мира, или иметь серьезное значение для стран, производящих вакцину. Ну и конечно платить", - резюмировал Олещук.