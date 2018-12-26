Критерий попадания под санкции РФ - голосование по исключению Бойко - Джангиров

Политолог Дмитрий Джангиров считает, что "враждебным по отношению к РФ действием" является внутрифракционное голосование "Оппоблока". Фото: Comments.UA

"Любой документ олигархической эпохи на постсоветском пространстве является весьма точным отражением своего заказчика. Не стал исключением и новый санкционный список РФ", - комментирует ситуацию с новым санкционным списком на своей странице в ФБ Дмитрий Джангиров.

"Вот попала туда в качестве физических лиц почти вся фракция Оппозиционного блока, и, чтоб два раза не вставать - Евгений Мураев. А представители "Оппозиционной платформы" не попали... Совпадение? - как спросил бы классик, и сам бы ответил - "не думаю!", - отмечает он.

Он напоминает, что сам российский список - является (по российской же версии!) - ответом на некие враждебные действия... При этом, с временной точки зрения, действия за последние 2 месяца, ибо в предыдущем списке этих лиц не было... "И здесь молодой и торопливый ум может допустить ошибку, сочтя что "враждебными по отношению к РФ" действиями является пребывание в Оппозиционном блоке или партии "Наши", вместо перехода в "Оппозиционную платформу - За Жизнь!". На самом же деле, члены ОБ Ефим Звягильский и Сергей Кивалов в санкционный список не попали... Вопрос знатокам - почему? Тишина в студии! А теперь- правильный ответ: оба НЕ голосовали за исключение из фракции Юрия Бойко и Сергея Левочкина!".

На основании этого эксперт делает вывод, что "враждебным по отношению к РФ действием" является именно то внутрифракционное голосование по исключению раскольников. "Ну, а новогодне-рождественский антураж просто вынуждает нас к библейским аналогиям. Где российский премьер выступает в роли Понтия Пилата, умывающего руки и подтверждающего приговор туземного Синедриона - фракции "ЗаЖОП".