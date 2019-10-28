Криминал за кнопкодавства и штрафы для водителей: онлайн заседания Рады

Несколько "слуг народа" уже успели кнопкодавить. Фото: Николай Белокопытов

На сегодняшнем заседании парламент планирует ввести наказание для народных депутатов за неперсональное голосование.

В зале зарегистрировался 371 парламентарий.

Работу начнут из вопроса предоставления статуса УБД добровольцам, которые участвовали в АТО, но потом их добровольческие формирования не были зачислены в состав ВСУ, МВД, Нацгвардии, других военных формирований и правоохранительных органов, образованных в соответствии с украинским законодательством.

Вопрос кнопкодавства стоит четвертым на рассмотрении. Документ предусматривает штрафы кнопкодавам от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Предполагается, что досудебное расследование таких уголовных правонарушений будут осуществлять следователи Государственного бюро расследований.

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Далее предлагают установить штрафы за нарушение правил дорожного движения при перевозке детей. Будут изучать квалификационные требования к кандидатам на должность генпрокурора.

Среди прочего планируют сегодня рассмотреть предложение создать временную следственную комиссию для расследования трагедии 2 мая 2014 года в Одессе.

За первый месяц работы парламента двое "слуг народа" успели проголосовать за другого депутата. Выбранная по 189-му округу Елена Копанчук кнопкодавила во время голосования за изменения строительных норм. Мажоритарщик от 156-го округа Сергей Литвиненко - при включении в повестку дня проекта о внесении изменений в Конституцию относительно уполномоченных ВР и его направления в Конституционный суд. 3-й пункт меморандума, который подписывали все "слуги народа", обязывает голосовать только за себя. 7-й - сложить мандат за нарушение документа. Впрочем, фракция обещания не сдержала - депутаты извинились и пообещали передать месячную зарплату на благотворительность. Также на кнопкодавстве поймали мажоритарщика по 51-му округу Александра Ковалева.