Криминал за кнопкодавства и штрафы для водителей: онлайн заседания Рады

 
Ексклюзивы
1/5
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
8 Просмотров: 11034
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1791
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
2 Просмотров: 7272
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1251
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 6867
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 41184
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1188
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1827
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3492
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2358
Фото
Все фото
2
9
8
4
6
Скандальный &quot;слуга народа&quot; показал заключение полиграфа
Скандальный "слуга народа" показал заключение полиграфа
У Зеленского заговорили об административно-территориальной реформе
У Зеленского заговорили об административно-территориальной реформе
В Киеве прощаются с Тарасом Кутовым
В Киеве прощаются с Тарасом Кутовым
Экс-чиновника задержали в &quot;Борисполе&quot; по подозрению в государственной измене
Экс-чиновника задержали в "Борисполе" по подозрению в государственной измене
В касках и бронежилетах: Сивохо с нардепами поехали на Донбасс
В касках и бронежилетах: Сивохо с нардепами поехали на Донбасс
Видео
Все видео
Криминал за кнопкодавства и штрафы для водителей: онлайн заседания Рады
Криминал за кнопкодавства и штрафы для водителей: онлайн заседания Рады
Маркарова праздновала день рождения в автобусе
Маркарова праздновала день рождения в автобусе
Показали фильм о визите Зеленского в Золотое-4
Показали фильм о визите Зеленского в Золотое-4
Прокуратура взялась за землю, на которой засела охрана кума Путина
Прокуратура взялась за землю, на которой засела охрана кума Путина
Российские пропагандисты провоцировали Разумкова в Совете Европы
Российские пропагандисты провоцировали Разумкова в Совете Европы
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1251
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5913
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7695
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1908
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1044
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
28 октября 2019
1 Просмотров: 468
Безвіз працює
У Тальному я відпочиваю душею. Приїжджаю вихідними й ходжу в ліс або на берег Тікича. На Покрову гостюємо всією сім'єю. Старша донька шле фотографії ...
вторник, 29 октября 2019 10:12

Криминал за кнопкодавства и штрафы для водителей: онлайн заседания Рады

  Комментировать
Криминал за кнопкодавства и штрафы для водителей: онлайн заседания Рады
Несколько "слуг народа" уже успели кнопкодавить. Фото: Николай Белокопытов

На сегодняшнем заседании парламент планирует ввести наказание для народных депутатов за неперсональное голосование.

В зале зарегистрировался 371 парламентарий.

Работу начнут из вопроса предоставления статуса УБД добровольцам, которые участвовали в АТО, но потом их добровольческие формирования не были зачислены в состав ВСУ, МВД, Нацгвардии, других военных формирований и правоохранительных органов, образованных в соответствии с украинским законодательством.

Вопрос кнопкодавства стоит четвертым на рассмотрении. Документ предусматривает штрафы кнопкодавам от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Предполагается, что досудебное расследование таких уголовных правонарушений будут осуществлять следователи Государственного бюро расследований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ГПУ направит в Раду представление на нардепов

Далее предлагают установить штрафы за нарушение правил дорожного движения при перевозке детей. Будут изучать квалификационные требования к кандидатам на должность генпрокурора.

Среди прочего планируют сегодня рассмотреть предложение создать временную следственную комиссию для расследования трагедии 2 мая 2014 года в Одессе.

За первый месяц работы парламента двое "слуг народа" успели проголосовать за другого депутата. Выбранная по 189-му округу Елена Копанчук кнопкодавила во время голосования за изменения строительных норм. Мажоритарщик от 156-го округа Сергей Литвиненко - при включении в повестку дня проекта о внесении изменений в Конституцию относительно уполномоченных ВР и его направления в Конституционный суд.

3-й пункт меморандума, который подписывали все "слуги народа", обязывает голосовать только за себя. 7-й - сложить мандат за нарушение документа.

Впрочем, фракция обещания не сдержала - депутаты извинились и пообещали передать месячную зарплату на благотворительность.

Также на кнопкодавстве поймали мажоритарщика по 51-му округу Александра Ковалева.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Криминал за кнопкодавства и штрафы для водителей: онлайн заседания Рады». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
октября

Расстреляли организатора отрядов добровольцев

Стрельцам дали снятые с вооружения винтовки

Самое читаемое
Доллар подорожал: курс валют на 28 октября
Доллар подорожал: курс валют на 28 октября Просмотров: 20223
Вся семья разбилась в ДТП. Выжил только 10-летний парень
Вся семья разбилась в ДТП. Выжил только 10-летний парень
3
 Просмотров: 17740
Тина Кароль и Dan Balan сошлись вместе: чем порадовала пара
Тина Кароль и Dan Balan сошлись вместе: чем порадовала пара
 Просмотров: 14607
Governors Awards-2019: самые сексуальные наряды звезд на репетиции &quot;Оскара&quot;
Governors Awards-2019: самые сексуальные наряды звезд на репетиции "Оскара"
9
 Просмотров: 14536
Грибник нашел в лесу мертвую школьницу
Грибник нашел в лесу мертвую школьницу Просмотров: 12429
Политика
В дом Дубневича пришли с обыском - СМИ
В дом Дубневича пришли с обыском - СМИ
"Слуги" намекнули на государственную измену со стороны Федыны
"Слуги" намекнули на государственную измену со стороны Федыны Просмотров: 162
Нарушила ли Елена Зеленская этикет: ответ посольства Японии
Нарушила ли Елена Зеленская этикет: ответ посольства Японии Просмотров: 1413
Представитель ДТЭК обвинил АМКУ в необъективности
Представитель ДТЭК обвинил АМКУ в необъективности Просмотров: 27
"Реакция будет немедленной" – Богдан назвал условие увольнения Авакова
"Реакция будет немедленной" – Богдан назвал условие увольнения Авакова Просмотров: 2269
Больше всего комментируют
8
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
6
"Общество нам не простит" - Зеленский обратился к антикоррупционерам
4
Скандальный "слуга народа" показал заключение полиграфа
3
США убили лидера ИГИЛа
3
Завтра Зеленский собирает форум на Донбассе
Голосов: 13194
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua