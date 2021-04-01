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четверг, 01 апреля 2021 10:06

Кричал, проводил обыски и изымал документы. Тищенко устроил истерику на 87 округе

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Народный депутат от "Слуга народа" Николай Тищенко стал "героем ночи" в округе № 87 в Ивано-Франковской области, где проходят довыборы в Верховную Раду. Об этом заявило общественное движение "Чесно"

"День 5-й. 1 апреля, но почему-то не смешно. Героем этой ночью на Франковщине стал нардеп Николай Тищенко. Это глава десантной группы "Слуги народа", которую отправили для срыва подсчета голосов на ОИК №87. И он пока успешно справляется с этой позорной миссией. То, что он делал ночью на заседании избирательной комиссии, заслуживает отдельного внимания журналистов и общества.

Наблюдатели сообщают, что сначала, нардеп не знал, где оказался - Прикарпатье путал с Закарпатьем.

  С Тищенко в округ приехали ряд народных депутатов от "Слуги народа".
С Тищенко в округ приехали ряд народных депутатов от "Слуги народа".

Потом решил, что он имеет право: требовать журналистские удостоверения, изымать их, проверять на подлинность, требовать паспорта, проводить обыск людей с целью поиска оружия. Кричал, что он народный депутат.

Кандидата в народные депутаты Александра Шевченко решили исключить из помещения избирательной комиссии.

"Хотя он не реагировал на провокации Тищенко, которые предположительно, были рассчитаны на то, чтобы вывести кандидата из себя и его же изъяли. В отличие от Тищенко, Шевченко - субъект избирательного процесса и имеет право находиться на ОИК и контролировать процесс подсчета голосов", - заявляют в "Чесно".

 

ОИК, которая имеет должна заседать без перерыва, выспится и придет около 11.00, пишут наблюдатели.

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Дата
01
апреля

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