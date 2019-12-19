Крещатик перекрыли митинующие

19 декабря более 100 представителей Национального корпуса перекрыли дорогу на Крещатике возле ЦУМа.

Протестовали против открытия рынка земли, сообщили корреспонденты УКРИНФОРМа.

Митингующие держали флаги Украины и Нацкорпусу и плакаты с лозунгами "Руки прочь от государственных земель!", "Нет - уничтожению села", "Продадим землю - потеряем будущее", "Землю - фермерам, а не олигархам".

Протестующие пропускали только общественный транспорт, на месте работала полиция диалога.

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13 ноября Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об отмене запрета на продажу земли сельскохозяйственного назначения. К этому мораторий на продажу земли ежегодно продолжали.

Президент Владимир Зеленский предлагает уменьшить предельное количество земли для одного человека или компании с 200 тыс. гектаров до 10 тыс.