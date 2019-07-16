Кремлю выгодна победа партии Зеленского на выборах - российский журналист

Политический обозреватель российской газеты "Коммерсант" Максим Юсин считает, что "в нынешней избирательной кампании Москва играет за Медведчука, но не против Зеленского"

На досрочных парламентских выборах в Украине Кремль делает ставку на партию Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь", но одновременно Москву полностью устраивает победа "Слуги народа".

Об этом в своем блоге написал политический обозреватель российской газеты "Коммерсант" Максим Юсин.

Журналист считает, что "в нынешней избирательной кампании Москва играет за Медведчука, но не против Зеленского".

"Кремль вполне устраивает сценарий, при котором сторонники президента (Владимира Зеленского - Ред.) сформировали бы однопартийное большинство, не вступая в коалицию с национально ориентированными движениями", - написал Юсин.

По мнению политического обозревателя, при таком раскладе сил после выборов Москва будет действовать по двум сценариям, оба из которых дня нее "неплохие".

"Или заключит с новым руководством Украины масштабные, немыслимые по сей день договоренности по Донбассу и других вопросах, что позволило бы уменьшить напряжение в отношениях с Западом и приблизить снятия европейских санкций, или, убедившись в недоговороспособности даже этой украинской власти, донести до того же Запада мысль - с Киевом вести дела невозможно, к конструктивному диалогу он не способен, поэтому давайте разблокировать наши отношения без оглядки на него", - отметил российский журналист.