Кремль и его марионетки давят на ОБСЕ - Гармаш

Миссия ОБСЕ фиксирует российскую военную технику на Донбассе.

Москва и ее марионетки из ОРДЛО ведут скоординированную атаку на ОБСЕ.

Об заседании Трехсторонней контактной группы сообщил член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.

"Основной тренд сегодняшнего заседания – организованная и скоординированная атака Москвы и ее марионеток из ОРДЛО на ОБСЕ.

Грубые претензии высказывались и в адрес СММ ОБСЕ, и в адрес команды ОБСЕ, модерирующей переговоры.

Очень много времени посвятили обсуждению невозможности СММ ОБСЕ выполнять свой мандат и вести независимый мониторинг из-за блокировки патрулей миссии на неподконтрольной правительству территории Донецкой и Луганской областей.

При этом представитель РФ, заявил, что у России нет обязательств по обеспечению свободы передвижения СММ в ОРДЛО. Он переложил ответственность за это на некие "республики", хотя ни ОРДЛО, ни "республики", в отличие от РФ, не являются членами ОБСЕ и соответственно не могли брать на себя какие-либо обязательства в рамках этой организации", - написал Гармаш в Facebook

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Также он сообщил, что завтра может полноценно восстановиться пропуск на контрольном пункте въезда-выезда в Станице Луганской. Это пообещали представители российских оккупантов в Луганске.

Гармаш посоветовал вице-премьеру, министру по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирине Верещук не участвовать в заседаниях ТКГ.

"Сегодня она не присутствовала на заседании: ни официально, ни неофициально. Я по-прежнему считаю, что чиновнику такого высокого уровня, целому вице-премьер-министру Украины, не нужно принимать участие в переговорах с таким низким представительством России, да еще и превращенных Москвой в фарс", - написал Гармаш.

8 ноября миссия ОБСЕ зафиксировала в ОРДЛО российские реактивные системы залпового огня "Град-К".