Кравчук проанализировал разговор Трампа и Зеленского

Кравчук считает, что Зеленский вел себя достойно. ФОТО: СБУ.ua

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что рассматривая разговор президентов двух стран, надо учитывать два фактора.

"Первый: с президентом какой страны общается президент Украины. Если это Польша или Болгария, или любая другая страна, размером такая как Украина - это одно дело. Другое дело, если это США - первая в мире страна по потенциалу, по влиянию на мировые процессы - это другое дело. Надо иметь в виду разные весовые категории стран ", - заявил он в комментарии hromadske.

Президенты равны по своим возможностям, но "вес США имеет силу и давит на президента Украины".

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"Второй: кто начинал разговор? В данном случае это президент Трамп. Тот, кто начинает разговор, обычно составляет контекст и тему разговора и расставляет акценты. Поэтому президент Украины не может перебивать президента другой страны и сказать ему, например, это меня не касается. Это будет не дипломатично ", - добавил Кравчук.

Президенты США Дональд Трамп и Украины Владимир Зеленский провели встречу. И фактически дали пресс-конференцию из-за скандала, который разгорелся после их телефонного разговора. Встречу с журналистами начали с шуток.