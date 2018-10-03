Кравчук ответил, заменит Кучму в Минском процессе

Леонид Кравчук считает Минский процесс переговоров неэффективным и предлагает изменить его. Фото: pravda.com.ua

Первый президент Леонид Кравчук не согласился бы стать представителем Украины в Минском переговорном процессе по Донбассу.

Об этом он рассказал, общаясь с журналистами в Киеве.

"Леонид Данилович [Кучма] сказал, что надо давать дорогу молодым. Я его поддерживаю. И он сказал интересную фразу: "Я достиг критического возраста". А по сравнению со мной он - юноша. Я уже перезрел.

Я всегда критически относился к Минскому формату. Он не может обеспечить самое главное - прекратить войну, вернуть наши земли и установить на них украинский порядок. Если бы я был и не в критическом возрасте, я бы отказался. Я привык работать там, где вижу возможность иметь успех. Минский процесс успеха нам не даст", - пояснил Кравчук.

По его мнению, место Кучмы на переговорах должен занять бывший министр иностранных дел, вице-премьер, премьер, третий президент Виктор Ющенко, например.

"Сложность проблемы не в том, чтобы найти человека. А в том, чтобы предложить такой формат, который принесет успех. Считаю, что [успеха не будет] без участия США, стран "Большой семерки", которые могут повлиять на Россию широким кругом" , - отметил Кравчук.

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Второй президент Украины Леонид Кучма вышел из Минского переговорного процесса по урегулированию ситуации на Донбассе. Он представлял Украину в Трехсторонней контактной группе с 2014-го. На это его уполномочил президент Петр Порошенко. Был подписантом Минского меморандума от украинской стороны.