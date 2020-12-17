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четверг, 17 декабря 2020 12:30

Кравчук отказался прийти на заседание в Раду

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Кравчук отказался прийти на заседание в Раду
Леонида Кравчука вызывали в Верховную Раду. Фото: Украинская правда

Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук отказался прийти на встречу к членам комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, чтобы объяснить "план действий" по выборам на Донбассе.

Об этом заявил нардеп "Голоса" Роман Лозинский, сообщает "Цензор.НЕТ".

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"Дать этой встречи нет, поскольку комитет получил ответ (от Кравчука, - Gazeta.ua), что он не придет", - сказал политик.

5 ноября Кравчук представил "План совместных шагов". Предлагает провести в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей местные выборы 31 марта 2021.

После этого предложения, Кравчука вызвали в Верховную Раду, чтобы он дал разъяснения.

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