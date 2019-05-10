Кравчук дал три совета Зеленскому

Кравчук попросил Зеленского не иметь во власти кумовьев. Фото: gordonua.com

Первый президент Украины Леонид Кравчук дал три совета победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.

Их первый глава государства озвучил в эфире "112 Украина".

"Первый [совет]: власть должна измениться вся, независимо от того, плохая она или хорошая. Приходит новый президент - формирует новую власть... Приходит новая власть и несет полную ответственность за ситуацию в стране.

Второй совет: быстрых кадровых решений принимать нельзя. Только после глубокой всесторонней обработки человека можно назначать на должность.

И [третья] я бы никогда не допустил и просил бы Владимира Александровича: нет у власти сватов, братьев, кумовьев, бизнес-партнеров. Власть - это преданность народу Украины", - сказал Кравчук.

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Владимир Зеленский победил на выборах 21 апреля и станет шестым президентом Украины. До 3 июня должна состояться его инаугурация. Победитель выборов предлагает провести ее 19 мая. Дату должна назначить Верховная Рада.