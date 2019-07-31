Кравчук дал будущим нардепам хитромудрый совет

В Трускавце проходит интенсивный курс обучения для будущих парламентариев из "Слуги народа". Фото: radiosvoboda.org

Будущие народные депутаты должны пройти курс диалектики и понять, что бессмертных людей нет.

Такой совет дал первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире "112 Украина".

"Я бы их начал учить диалектике - она на всем видит печать собственной гибели. Видите воду, человека - на всем печать смерти. Я бы им сказал: "Вы не вечны. Вы пришли строить новую страну, давайте подумаем вместе, как будем это делать.

И не забудьте светиться глазами. Светятся глаза - это значит, что человек думает", - сказал Кравчук.

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21 июля в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. По подсчетам электронных протоколов, за партию "Слуга народа" проголосовали 43,16% избирателей, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 13,05%, "Батькивщину" - 8,18%, "Европейскую солидарность" - 8,10% , "Голос" - 5,82%. Вместе с мажоритарщиками "Слуга народа" получила 254 места в новом парламенте. Там уже заявили, что коалиция есть, и планируют взять все места в правительстве.