Кожару не выпустили из СИЗО

Столичный апелляционный суд принял решение об изменении меры пресечения бывшему министру иностранных дел Леониду Кожаре.
Его подозревают в убийстве Сергея Старицкого.
Кожару снова отправили под стражу, сообщила дочь погибшего Екатерина Старицкая в Facebook.
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"Кожару снова оставили в СИЗО, что уже дает нам реальную надежду верить, что наша судебная система может все-таки быть справедливой и прозрачной. Очень надеюсь, что очередная маленькая победа сложится в одну большую", - написала она.
Ранее суд уменьшил Кожаре залог в качестве альтернативы ареста с 14,8 млн грн до 2,1 млн грн, после его внесения Кожара вышел на свободу 21 мая. Потерпевшая сторона подала апелляцию на решение о снижении залога.
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