Кошевой слабой стороной Зеленского считает чтение комментариев в Facebook

Шоумен управляющий студией "Квартал 95" комик Евгений Кошевой назвал сильные и слабые стороны своего бывшего руководителя, нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

В интервью "Гордону" Кошевой перечислил сильные, на его взгляд, стороны Зеленского: "честность, открытость, правдивость и преданность", пишет УНИАН.

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В ответ на вопрос о слабых сторонах президента комик с улыбкой отметил: "Читает комментарии в Facebook".

Президент Владимир Зеленский посетил концерт "Лиги смеха" (проект "Студии Квартал 95") в МЦКИ "Октябрьский дворец" в Киеве и вышел на сцену.

Зеленский вышел на сцену в начале концерта, когда команда исполняла песню, поздоровался с публикой и сказал "Добрый вечер. Больше слов у меня нет". На сцене сразу появился Евгений Кошевой, который заменил Зеленского-ведущего в "Лиге смеха" и отобрал у президента микрофон.