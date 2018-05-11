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пятница, 11 мая 2018 14:01

Коррупционеры фактически уже растащили всю нашу землю - Рабинович

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Коррупционеры фактически уже растащили всю нашу землю - Рабинович
Лидер партии "За життя" Вадим Рабинович разработал и подал в Раду законопроект об инвентаризации украинской земли

Из-за коррупции в земельной сфере украинцы потеряли более 7 тыс. гектаров своей земли, но партия "За життя" не позволит оставить людей ни с чем, и после победы на выборах вернет украденную землю народу. Об этом написал народный депутат Украины и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович на своей странице Facebook, ссылаясь на данные Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

"Коррупционеры продолжают грабить страну и разбазаривать украинскую землю. Сегодня коррупция проникла во все сферы жизни Украины и уничтожает страну. На днях НАБУ рассказало, что из-за этого позорного явления только в земельной сфере мы потеряли 450 млн грн. Но дело не только в полумиллиарде гривен – речь идет о потере украинцами более 7 тыс. гектаров своей земли, лучшей земли в мире. Совокупный размер взяток по заведенным НАБУ делам в этой сфере превышает 2,5 млн гривен, 70 тыс. долларов и 300 тыс. евро. Именно на столько обогатились казнокрады на нашей земле", – сообщил политик.

Он уверен, что на самом деле количество связанных с земельными махинациями преступлений намного больше, чем открытых НАБУ дел, и они куда серьезнее.

"В НАБУ заявляют о более чем 25 уголовных делах по земельным махинациям. Уверен, что на самом деле количество преступлений намного больше, ведь наша прекрасная плодородная земля – лакомый кусок, который все готовы захапать. Преступлений намного больше, и они куда серьезнее, потому что на самом деле с помощью власти коррупционеры фактически уже растащили всю нашу землю, они зарабатывают на махинациях с ней миллиарды. Своими махинациями они уже довели до того, что наша земля обесценилась. Сейчас прогнозная стоимость земли в Украине – около 1000 долларов за га. Сравните с европейскими странами: Польша –10 тыс. долл. за га; Великобритания – 31 тыс. долл. за га; Нидерланды – 63 тыс. долл. за га", – рассказал парламентарий.

Лидер партии "За життя" уверен, что ситуация в земельной сфере была бы еще хуже, если бы не продление моратория на продажу земли, которого добилась его политсила. И теперь задача "За життя" после победы на выборах – вернуть землю украинцам.

"Украденную землю надо вернуть народу. Ситуация была бы еще хуже, если бы мы не заставили власть продлить мораторий на продажу земли в декабре – партия "За життя" однозначно тогда заявила свою позицию на митингах: "Не дадим украсть землю Украины!". Ведь если бы тогда власти в сговоре с казнокрадами осуществили свой план, то после отмены моратория к ней приближенные быстро скупили бы всю землю по дешевке, а потом продали ее иностранцам по реальной цене, заработав миллиарды. Учитывая, что в Украине земли сельхозназначения занимают 70% территории, если бы их продали иностранцам, мы остались бы не просто без земли – мы остались бы фактически без страны! Сейчас же, благодаря продлению моратория, у нас хотя бы сохраняется шанс вернуть землю народу после выборов – и партия "За життя" обязательно этого добьется после победы на них!" – констатировал народный депутат.

По его словам, он разработал и подал в Раду законопроект об инвентаризации украинской земли, который среди прочего предусматривает возвращение незаконно распроданной земли в госсобственность.

"В первую очередь нужно будет провести публичную инвентаризацию земель в Украине, чтобы вся страна знала, кто украл всю нашу землю. После чего надо вернуть распроданную и разграбленную землю в госсобственность, разработать и внедрить реальный план пользования землей на основе аренды с механизмом государственного земельного банка. Я разработал и подал законопроект об инвентаризации украинской земли, в котором все это прописано. И он обязательно будет принят Радой следующего созыва, в которой и будет работать партия "За життя"!" – пообещал Вадим Рабинович.

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