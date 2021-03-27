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суббота, 27 марта 2021 13:44

Коронавирус: вне очереди прививали работников частных предприятий

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Коронавирус: вне очереди прививали работников частных предприятий
Работники предприятий получили вакцину вне очереди. Фото: УП

В Офисе президента осудили внеочередную вакцинацию от коронавируса работников частных предприятий на Тернопольщине.

"В Тернопольской области произошла неприятное и откровенно бессовестное событие, когда вне очереди были вакцинированы работники нескольких частных предприятий. Это произошло в нарушение существующего порядка вакцинации", - сказал заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко в комментарии "Укринформа".

Он добавил, что областная власть Тернопольщины уже получила предупреждение.

24 марта препаратом CoviShield вакцинировали 40 работников предприятий Агропродсервис и "Тернопольский мясокомбинат". Компании опубликовали в соцсети фото, на которых медработница проводит прививки.

На комментарии в Агропродсервис ответили, что руководство предприятия обратилось с соответствующей просьбой. Но позже посты на страницах удалили.

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Основателем компании Агропродсервис является нардеп из группы "За Будущее" Иван Чайковский. Также он является секретарем комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики.

Украинцы оценили процесс вакцинации от коронавируса в стране на "двойку". По результатам опроса Социологической группы "Рейтинг" выяснилось, что средняя оценка процесса вакцинации в Украине - 2,3 балла из 5.

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