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среда, 13 января 2021 15:25

Коронакризис: полиция купила Toyota Camry за 1,2 млн грн

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Коронакризис: полиция купила Toyota Camry за 1,2 млн грн
Авто приобрели в самой дорогой комплектации Premium.

Управление полиции охраны в Херсонской области приобрело легковой автомобиль Toyota Camry за 1,17 млн грн.

Авто в самой дорогой комплектации Premium заказали 11 января по результатам тендера, сообщают "Наші гроші".

Автомобиль имеет отделку сидений кожей с перфорацией, декор панели приборов на центральной консоли, узор которого имитирует полудрагоценный камень тигровый глаз, подогрев передних и задних сидений, цветной мультимедийный дисплей на панели приборов, аудио аудиосистему с цветным многофункциональным сенсорным дисплеем и акустической системой GPS.

Цены на Toyota Camry в самой дорогой комплектации Premium стартуют от 1,08 млн грн. В базовой комплектации Camry стоит 809 тыс. грн.

В государственном бюджете на 2021 год Министерству внутренних дел, которое возглавляет Арсен Аваков, выделили около 98 млрд грн.

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В государственном бюджете на 2021 недостаточно средств выделено на вакцинацию от коронавируса, заявлял министр здравоохранения Максим Степанов.

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Дата
13
января

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