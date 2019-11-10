Корниенко заявил об изменении партийной идеологии "Слуги народа"

Новый глава "Слуги народа" Александр Корниенко заявил, что нынешняя партийная идеология либертарианства будет изменена.
Изменение идеологии нужно для поиска компромисса внутри партии, заявил Корниенко на съезде политсили в Киеве.
"Это будет что-то между либеральными и социалистическими взглядами", - подчеркнул он.
Также Слуга Народу планирует в декабре открыть в столичном выставочном центре "Парковый" партийный хаб.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуги народа" собрались на партийный съезд: фото
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, лидер партии "Слуга народа" сложил свои полномочия. Новым главой президентской партии стал народный депутат и первый заместитель председателя фракции 35-летний Александр Корниенко.
Комментарии