Корниенко заявил об изменении партийной идеологии "Слуги народа"

Александр Корниенко сообщил, что "Слуга народа" изменит партийную идеологию. Фото: Racurs

Новый глава "Слуги народа" Александр Корниенко заявил, что нынешняя партийная идеология либертарианства будет изменена.

Изменение идеологии нужно для поиска компромисса внутри партии, заявил Корниенко на съезде политсили в Киеве.

"Это будет что-то между либеральными и социалистическими взглядами", - подчеркнул он.

Также Слуга Народу планирует в декабре открыть в столичном выставочном центре "Парковый" партийный хаб.

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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, лидер партии "Слуга народа" сложил свои полномочия. Новым главой президентской партии стал народный депутат и первый заместитель председателя фракции 35-летний Александр Корниенко.