Корниенко рассказал, когда Дубинского выгонят из партии

Александр Дубинский возглавляет Киевскую областную организацию "Слуги народа", поэтому выгнать из партии его не могут. Фото: УНИАН

Нардепа Александра Дубинского не могут выгнать из партии "Слуга народа", потому что он возглавляет Киевскую областную организацию партии. Решение должны принять члены этой организации.

Об этом сказал председатель политсилы Александр Корниенко в программе "Мокрик По Живому".

"Пока что у них (киевской организации партии. Gazeta.ua) есть мнение, что Александр Анатольевич - полезный и правильный руководитель, и, возможно, они правы. По результатам местной кампании Киевская область входит в тройку лидеров, что тут сделаешь", - объясняет Корниенко.

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По словам Корниенко, у партийцев могут быть разные взгляды на те же вопросы. Объясняет это тем, что партия собрала почти всю Украину и вышла "широкой".

"У нас есть условно Потураев и Бужанский - они обречены все время дискутировать об украинском языке, об основных вещах. Но когда мы приходим в зал, то оказывается, что у нас есть 200 твердых голосов по Революции достоинства".

В январе США ввели санкции против нардепа Александра Дубинского, екснардепа Александра Онищенко и окружения Андрея Деркача. Они якобы есть частью связанной с Россией сети зарубежного влияния. Все обвинения Дубинский отвергает. Президент Владимир Зеленский просил его выйти из фракции "Слуга народа", но тот отказался. 1 февраля Дубинского исключили. За это проголосовали 198 членов фракции, 29 - против, 19 - не голосовали.