Корчак сообщили о подозрение

Экс-руководительнице Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак сообщили о подозрении в недостоверным декларированием.
Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура без указания имени.
Источники "Украинской правды" подтвердили, что речь идет о Корчак.
Экс-чиновница не внесла в декларацию за 2016 год автомобиль, которым постоянно пользовалась.
Приобрел автомобиль близкий к Корчак человек за 544,39 тыс. гривен, впрочем пользовалась им сама экс-руководительница НАПК и ее муж.
"Учитывая это, пользования указанным автомобилем быть отраженным в декларации за 2016 год. Однако, данная информация в декларации отсутствовала".
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Наталья Корчак возглавила Национальное агентство по предупреждению коррупции 28 марта 2016 и была первым его председателем. НАЗК широко критиковали за постоянные сбои в системе реестра деклараций. В частности, в конце срока подачи отчетности она несколько дней не функционировала.
Корчак отказывалась уходить с поста добровольно.
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