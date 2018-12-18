Корабли НАТО не смогут зайти в Азов без расторжения договора с РФ

Сейчас российские военные суда могут подходить на расстояние до одного метра до побережья Украины. Фото: krymr.com

Корабли НАТО не могут зайти в Азовское море, пока действует договор 2003-го о сотрудничестве Украины и России в Азовском море и Керченском проливе. Его нужно остановить или разорвать.

Об этом в кулуарах парламента сказала председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко.

"Россия нарушает международную конвенцию ООН по морскому праву 1982 года. Россия нарушает двусторонние соглашения. После этого акта агрессии, если мы хотим пригласить военные корабли одного из государств Альянса, нам нужно это соглашение разрывать или прекращать. Надеюсь, что Министерство иностранных дел наконец представит свою позицию относительно соглашения от 2003 года о совместном применении Азовского моря. Сейчас это соглашение будет мешать, поскольку Россия должна дать разрешение для присутствия кораблей Альянса", - сказала Гопко.

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25 ноября российские силовики под прапором РФ атаковали 3 украинских катера в Азовском море и применили оружие. 6 украинских военных получили ранения. После атаки спецназ ФСБ захватил украинские катера "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" вместе с личным составом. Подконтрольный Кремлю суд в Симферополе арестовал всех 24 моряков на 2 месяца. Их перевезли в Москву. Украинская власть назвали их военнопленными. Действия России в Керченском проливе критикуют в ряде европейских стран и США. В НАТО заявили, что внимательно следят за развитием событий в Керченском проливе и призвали к сдержанности и деэскалации напряжения.