Конституционный суд завернул законопроект Зеленского

Законопроект президента суд вновь признал неконституционным.

Конституционный суд признал неконституционным законопроект президента Владимира Зеленского №1027 о дополнительных основаниях для досрочного прекращения полномочий народного депутата.

Об этом сообщил представитель президента в суде Федор Вениславский, пишет LIGA.net

"Конституционный суд предоставил негативный вывод", - сказал он.

Суд установил, что законопроект Зеленского не соответствует требованиям статьи 157 Конституции - Конституция не может быть изменена, если изменения предусматривают отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина или если они направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины. Не может быть изменена в условиях военного или чрезвычайного положения.

Законопроект от президента предлагал лишать нардепов мандата за прогулы и кнопкодавство.

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Ранее СМИ сообщали, что Конституционный суд признал неконституционным законопроект президента Владимира Зеленского о закреплении в Основном законе права президента назначать председателей Государственного бюро расследований и Национального антикоррупционного бюро.