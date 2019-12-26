Конституционный суд уволил судью

Судью Конституционного суда Николая Мельника уволили в связи с поданным им заявлением. Об этом сообщили в учреждении.
"24 декабря на специальном пленарном заседании Конституционного суда было уволено в отставку судью Николая Мельника в связи с представлением им заявления об отставке", - написали в КС.
Верховная Рада назначила Николая Мельника судьей Конституционного суда в марте 2014 года. Мельник был одним из трех судей, которые выступали за отставку Станислава Шевчука с должности председателя суда.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Судья Мельник подал в отставку
Ранее Конституционный суд не удовлетворил заявление бывшего главы Станислава Шевчука о восстановлении его в должности. Заявление Шевчука рассматривали на специальном пленарном заседании.
Комментарии