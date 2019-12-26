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четверг, 26 декабря 2019 15:33

Конституционный суд уволил судью

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Конституционный суд уволил судью
Перед этим судья Мельник писал заявление об увольнении.

Судью Конституционного суда Николая Мельника уволили в связи с поданным им заявлением. Об этом сообщили в учреждении.

"24 декабря на специальном пленарном заседании Конституционного суда было уволено в отставку судью Николая Мельника в связи с представлением им заявления об отставке", - написали в КС.

Верховная Рада назначила Николая Мельника судьей Конституционного суда в марте 2014 года. Мельник был одним из трех судей, которые выступали за отставку Станислава Шевчука с должности председателя суда.

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Ранее Конституционный суд не удовлетворил заявление бывшего главы Станислава Шевчука о восстановлении его в должности. Заявление Шевчука рассматривали на специальном пленарном заседании.

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