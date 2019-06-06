Конституционный суд Украины отменил обязательное электронное декларирование активистов

Конституционный суд отменил обязательное декларирование для активистов. Фото: РБК

Конституционный суд Украины признал незаконным обязательное электронное декларирование имущества общественных активистов.

Антикоррупционные ограничения должны быть предусмотрены только для чиновников, а их распространение на других лиц - неконституционно, в Facebook сообщила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

"Считаю, что необходимость представления электронных деклараций об имущественном состоянии делает гражданское общество, которое должно играть роль органа контроля власти, зависимым от нее", - заявила Денисова.

Именно Денисова в июне прошлого года направила представление в Конституционный суд с требованием признать незаконным е-декларирование активистов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Команда Зеленского подготовила новый закон для НАПК

В сентябре 2018 года Конституционный суд Украины открыл производство в отношении обжалования закона, который касается электронного декларирования общественных активистов, освещающих борьбу с коррупцией.