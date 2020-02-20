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четверг, 20 февраля 2020 05:06

Конституционный суд признал ликвидацию Верховного суда неконституционным решением

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Конституционный суд признал ликвидацию Верховного суда неконституционным решением
Конституционный суд принял важное решение относительно Верховного суда. Фото: УНИАН

Конституционный суд (КС) Украины признал неконституционным ликвидацию Верховного суда Украины в контексте судебной реформы 2016 года.

В конституционном представлении Верховный суд Украины (ВСУ) отстаивал позицию, что парламент, закрепив на законодательном уровне порядок прекращения деятельности и ликвидации ВСУ, вышел за пределы полномочий, определенных в Конституции Украины, говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда.

ВСУ отметил, что изменение названия "Верховный суд Украины" на "Верховный суд" не может быть основанием для прекращения деятельности суда. Судьи Конституционного суда решили, что в правовой системе страны существует только один высший орган судебной власти, и изменение названия не предусматривает прекращения деятельности и ликвидации Верховного суда Украины.

КС признал неконституционным пункт закона "О судоустройстве и статусе судей", где говорится о том, что судьи Верховного суда Украины имеют право принимать участие в конкурсе к новому Верховного суда. КС отметил, что переименование Верховного суда Украины не может происходить без перевода его судей на должности судей Верховного Суда. Таким образом, КС пришел к выводу, что судьи Верховного суда Украины должны продолжать осуществлять свои полномочия как судьи Верховного суда.

КС рекомендовал Верховной Раде Украины безотлагательно привести положения законодательства Украины в соответствие с этим решением.

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Решение Конституционного суда Украины является обязательным, окончательным и что не может быть обжаловано.

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Дата
20
февраля

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