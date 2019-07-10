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Конкуренция на новом рынке электроэнергии будет способствовать снижению тарифов - Трохимец

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Конкуренция на новом рынке электроэнергии будет способствовать снижению тарифов - Трохимец
Президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец прокомментировал работу нового рынка электроэнергии. Фото: Антикор

Новый рынок электроэнергии работает успешно и в перспективе конкуренция обеспечит снижение цен на электроэнергию. Об этом заявил президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец в эфире телеканала ZIK.

По словам эксперта, с запуском рынка электроэнергии ничего катастрофического не произошло, несмотря на апокалиптические прогнозы противников его введения. Рынок уже девять дней работает успешно.

"Нет роста цены, никаких техногенных катастроф, никаких сбоев. И вот сегодня уже 9 июля, это девятый день работы нового рынка. Электроэнергетическая система - это система, которая почувствовала любые проблемы сразу, в первые секунды. Если мы уже девять дней живем, и ничего экстраординарного не произошло, значит, все работает хорошо и будет работать дальше хорошо", - сказал Трохимец.

Президент Ассоциации энергетики также указал на сохранение стабильных цен на электроэнергию с 1 июля и отметил, что конкуренция на рынке в дальнейшем будет способствовать их снижению.

"Рынок - это конкуренция. Конкуренция всегда снижает стоимость товара, если она присутствует. До рынка никакой конкуренции не было. Тот, кто транспортировал электрическую энергию, тот же ее и продавал. И он не был никоим образом заинтересован в допуске к своим сетям другого. Сегодня владелец сетей уже заинтересован, чтобы в его сети приходили другие поставщики и поставляли свой товар, свою электрическую энергию конечным потребителям. А это однозначно в перспективе будет снижать стоимость электрической энергии", - констатировал Трохимец.

В частности, он обратил внимание, что на первых проведенных аукционах тарифы на электроэнергию с тепловых электростанций были снижены на 13%, соответственно и конечные потребители получили более низкую цену.

"Мы увидели, что не только не произошел рост тарифов для предприятий, а первые аукционы показали снижение тарифа, в частности с тепловых электростанций, наиболее обвиняли в том, что они якобы злоупотребляют своим монопольным, даже не монопольным, а олигопольным положением, повышая свои цены. Но они в первых же аукционах снизили ту цену, которая ранее была регулируемая для них, на 13%. Соответственно и конечный потребитель получил более низкую цену", - сообщил Трохимец.

Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Законом Украины "О рынке электрической энергии". Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.

Українські новини
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10
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