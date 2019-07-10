Конкуренция на новом рынке электроэнергии будет способствовать снижению тарифов - Трохимец

Президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец прокомментировал работу нового рынка электроэнергии. Фото: Антикор

Новый рынок электроэнергии работает успешно и в перспективе конкуренция обеспечит снижение цен на электроэнергию. Об этом заявил президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец в эфире телеканала ZIK.

По словам эксперта, с запуском рынка электроэнергии ничего катастрофического не произошло, несмотря на апокалиптические прогнозы противников его введения. Рынок уже девять дней работает успешно.

"Нет роста цены, никаких техногенных катастроф, никаких сбоев. И вот сегодня уже 9 июля, это девятый день работы нового рынка. Электроэнергетическая система - это система, которая почувствовала любые проблемы сразу, в первые секунды. Если мы уже девять дней живем, и ничего экстраординарного не произошло, значит, все работает хорошо и будет работать дальше хорошо", - сказал Трохимец.

Президент Ассоциации энергетики также указал на сохранение стабильных цен на электроэнергию с 1 июля и отметил, что конкуренция на рынке в дальнейшем будет способствовать их снижению.

"Рынок - это конкуренция. Конкуренция всегда снижает стоимость товара, если она присутствует. До рынка никакой конкуренции не было. Тот, кто транспортировал электрическую энергию, тот же ее и продавал. И он не был никоим образом заинтересован в допуске к своим сетям другого. Сегодня владелец сетей уже заинтересован, чтобы в его сети приходили другие поставщики и поставляли свой товар, свою электрическую энергию конечным потребителям. А это однозначно в перспективе будет снижать стоимость электрической энергии", - констатировал Трохимец.

В частности, он обратил внимание, что на первых проведенных аукционах тарифы на электроэнергию с тепловых электростанций были снижены на 13%, соответственно и конечные потребители получили более низкую цену.

"Мы увидели, что не только не произошел рост тарифов для предприятий, а первые аукционы показали снижение тарифа, в частности с тепловых электростанций, наиболее обвиняли в том, что они якобы злоупотребляют своим монопольным, даже не монопольным, а олигопольным положением, повышая свои цены. Но они в первых же аукционах снизили ту цену, которая ранее была регулируемая для них, на 13%. Соответственно и конечный потребитель получил более низкую цену", - сообщил Трохимец.

Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Законом Украины "О рынке электрической энергии". Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.