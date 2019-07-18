Конгресс США заблокировал процедуру импичмента Трампа

Процедуру импичмента Трампа заблокировали. Фото: РБК

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов заблокировала начало процедуры отстранения американского президента Дональда Трампа от должности.

За блокировку инициативы проголосовали 332 конгрессмена, против - 95, один воздержался, сообщает телеканал C-Span.

Трамп уже прокомментировал данное голосование. Он написал в своем Twitter, что не желал бы пережить подобное любому другому президенту.

"Импичмент вашего президента, который возглавлял величайший экономический бум в истории нашей страны, лучшие показатели работы, самое большое снижение налогов, восстановление вооруженных сил и многое другое, теперь закончился. Этого никогда не должно случиться с другим президентом Соединенных Штатов снова", - написал Трамп.

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Импичмент Трампа инициировал конгрессмен Эл Грин от штата Техас, представляющий Демократическую партию. Конгрессмен предлагал начать процедуру импичмента после того, как американский президент некорректно высказался в адрес нескольких женщин из прогрессивного крыла Демократической партии.