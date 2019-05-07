Конгресс США просит Белый Дом не отзывать Йованович из Украины

Конгресс США призывает оставить посла Йованович в Украине. Фото: Delo.ua

Представители Конгресса США призывают Белый дом отменить решение об отзыве Мари Йованович с должности посла Соединенных Штатов в Украине.

Об этом говорится в заявлении лидера демократов в Палате представителей США Стени Хойера и председателя Комитета по иностранным делам Элиот Энгель.

"Посол Йованович является преданным государственным служащим и дипломатом высокого уровня, который представлял Соединенные Штаты как при республиканских, так и в демократических администрациях. Жестокое решение Белого дома отозвать ее является политически неудачным делом и последним в кампании этой администрации против персонала Государственного департамента карьеры" , - отмечается в обращении.

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В Конгрессе убеждены, что "в этот переходный период Украине как никогда нужны талантливые специалисты, как посол Йованович".

Посол США в Украине Мария Йованович покидает свой пост по плану - ее трехлетняя каденция завершается. Такое объяснение дали в Государственном департаменте США.