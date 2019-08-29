Конец интриги: Рада избрала второго вице-спикера

На должность было 4 кандидатуры. ФОТО: пресс-служба "Батькивщины"

Вице-спикером Верховной Рады 9-го созыва стала депутат от "Батькивщины" - Елена Кондратюк.

Ее кандидатуру во время второго голосования поддержали 318 депутатов. Во время первого - 290.

На должность вице-спикера, кроме нее, претендовали кандидатуры от 2 партий и самовыдвиженцев: Мустафа Джемилев от "Европейской солидарности", Нестор Шуфрич от "Оппозиционного платформы - За жизнь", Ирина Констанкевич от самовыдвиженцев.

В своей работе Кондратюк обещала руководствоваться четырьма принципами - порядочность, профессионализм, патриотизм и партнерстве.

В президиуме Кондратюк будет работать с председателем Рады от "Слуги народа" Дмитрием Разумковым и вице-спикером от той же партии Русланом Стефанчуком. 29 августа состоялось торжественное заседание Верховной Рады ІХ созыва. 424 народных депутата присягнули на верность Украине. Впервые в истории Украины одна партия получила большинство мест в парламенте. "Слуга народа" вместе с мажоритарщиками набрала 254 места. Там уже заявили, что коалиция есть, и планируют взять все места в правительстве. Также прошли в ВР 43 представителя от "Оппозиционной платформы - За жизнь". "Европейская солидарность" представлена в парламенте 25 народными депутатами, "Батькивщина" - 26, "Голос" - 20. Еще 46 мест заняли самовыдвиженцы.