Конец эпохи бедности: стодолларовые купюры валяются под ногами "слуг"

В конгрессно-выставочном центре "Парковый" в Киеве, где расположен офис президентской партии "Слуга народа", на земле валяются стодолларовые купюры.
Фото опубликовал в Facebook журналист Михаил Ткач.
"Впервые побывал в партийном офисе "слуг народа". Здесь конец эпохи бедности", - написал журналист.
Фото комментируют пользователи сети:
"Ну хоть не рубли... хоть какая-то радость"
"Гривни для избирателей, для избранных зеленых слуг - только зеленые доллары"
"Это рядовой учитель лишнее выбросил после зарплаты"
"Там уборщица не надо?"
"Я бы смеялся, если бы плакать не хотелось"
"Я когда на маршрутку мелкие в кармане ищу, то тоже теряю деньги"
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В сентябре этого года журналисты Bihus.info сообщили, что 70-летняя мать нардепа Клочко в течение двух лет стала обладательницей двух квартир в Киеве, дома, земельных участков и авто. Стоимость имущества оценили в 14,5 млн грн.
Нардеп заявил, что матери помогает "обеспеченная" сестра. Однако журналисты выяснили, что женщина не имеет никакого бизнеса и состояния для приобретения данной недвижимости и имущества.
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