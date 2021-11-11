Конец эпохи бедности: Рада закупила внедорожники Toyota по завышенной цене

В автосалонах цены на Toyota Land Cruiser Prado Prestige без дополнительного оборудования стартуют от 1,34 млн грн.

Автобаза управления делами Аппарата Верховной Рады заказала автомобили на 17,7 млн грн.

Заказ сделала 9 ноября у фирмы "Автоарт ЛТД", сообщают "Наші гроші"

Фирма поставит два внедорожника Toyota Land Cruiser Prado в комплектации Prestige черного цвета по 1,43 млн грн.

В автосалонах цены на Toyota Land Cruiser Prado Prestige без дополнительного оборудования стартуют от 1,34 млн грн, в базовой комплектации джип можно приобрести за 1,22 млн грн.

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Также фирма поставит два автомобиля Toyota Camry в самой дорогой комплектации Premium+ по 1,18 млн грн. Эта комплектация в отличие от более дешевых имеет акустическую систему JBL с усилителем и девятью динамиками (с сабвуфером), ионизатор воздуха.

Авто будет иметь кожаный салон, внешние зеркала с функцией автоматического наклона во время движения задним ходом, независимую регулировку температуры для второго ряда сидений, систему мониторинга слепых зон и систему предупреждения и торможения, а также, как и Land Cruiser Prado, дополнительное оборудование.

Автобаза также заказала 11 более дешевых автомобилей Toyota Camry в базовой комплектации Comfort по 842 тыс.

Еще фирма поставит микроавтобус Toyota Proace Verso, тоже в самой дорогой комплектации Premium, за 1,61 млн. Авто будет иметь отделку сидений кожей с перфорацией, ковровое напольное покрытие, дополнительный кондиционер для пассажирского салона.

В сентябре Государственное бюро расследований приобрело автомобиль Mazda бизнес-класса за 1,05 млн грн. А в прошлом году ДБР закупило шесть новых Land Cruiser на 8 млн грн.