Кондратюк назвал запланированные концерты Лорак "хв*йда-туром"

Музыкальный продюсер Игорь Кондратюк резко отреагировал на тур скандальной певицы Ани Лорак. Исполнительница, которая во время российской агрессии живет и выступает в Российской Федерации, анонсировала концерты в трех городах Украины.

Автор: коллаж Gazeta.ua Шоумен Игорь Кондратюк назвал анонсы концертов Ани Лорак в Украине "хв*йда-туром"

Композитор Александр Ягольник написал в Facebook, почему не следует давать скандальной певице выступать в стране. По его мнению, тур Лорак является "своеобразной проверкой".

"Я считаю анонсированные ею концерты испытанием. Если у нее все пойдет гладко, то через год у нас будут гораздо активнее выступать российские звезды. Сначала будут Лорак и Лобода, а потом приедут Киркоров и Моргенштерн", - поделился Ягольник.

Кондратюк оставил комментарий под постом, назвав анонсированные концерты в Украине "хв*йда-туром".

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Автор: скриншот с facebook.com/alexander.yagolnik Шоумен Игорь Кондратюк назвал анонсы концертов Ани Лорак в Украине "хв*йда-туром"

В начале января Лорак анонсировала тур в мае в Харькове, Запорожье и Херсоне. Географию тура планируют расширить. Ани Лорак выступает в России, в частности в Москве. В июле 2016 года Лорак выступала в Санкт-Петербурге на праздновании 320-летия военно-морского флота РФ. Также развлекала на концерте работников органов внутренних дел РФ.