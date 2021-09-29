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"Комсомолец 70-80-х" - политтехнолог о Разумкове

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&quot;Комсомолец 70-80-х&quot; - политтехнолог о Разумкове
Ролик с Разумковым появился в феврале этого года.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков до сих пор не может объяснить свои политические цели и что его не устраивает в деятельности президента.

Об этом сказал политтехнолог Сергей Гайдай в эфире "24 канал".

"Разумков давно не является членом команды президента. И был только вопрос: по какому сценарию он себя обозначит в политике как отдельное лицо, лицо, возглавляющее какую-то отдельную политическую силу.

Знаю, что у него есть команда консультантов, которая уже давно просчитывает сценарий для него.

Был странный ролик в YouTube, когда мы видели Разумкова, который едет по пустым улицам Киева, приезжает в пустую Раду, проходит в свой кабинет, какие-то бумаги. И говорит за весь этот долгий ролик только одну фразу "Начинаем работать".

К чему такой ролик? Почему именно такой? Люди, которые тот ролик делали и сам Разумков должны понимать, что мы видим комсомольца семидесятых, восьмидесятых годов, отсутствие людей. И самое главное - полное отсутствие политического содержания. Потому что если вы стартуете и заявляете себя отдельно, вы должны сказать - какой смысл того, что вы политик. За что вы, о чем вы. У Разумкова до сих пор этого нет", - рассказал политтехнолог.

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По словам эксперта, непонятно, каковы есть шансы на самостоятельную у действующего спикера.

"Пока он не заявит - а какие цели у него в политике, какое он несет содержание, почему он не с президентом, что его не устраивает в президенте.

Потому что пока это не очень понятно. И пока это не будет каким-то образом проявлено, шансов у Разумкова нету", - сказал Сергей Гайдай.

Также, по словам политтехнолога, у Разумкова нет политической харизмы - "способность доносить до избирателя месседж, несмотря, понравится он или нет, за который готовый бороться".

Председатель Верховной Рады зашел в конфликт с Офисом президента, сообщали СМИ.

Фракция "Слуга народа" проведет выездное заседание в Трускавце 1-2 октября. Планируют приезд членов правительства и президента Владимира Зеленского.

На совещании обсудят кадровые ротации - замену спикера, четырех министров, также сообщали СМИ.

Председатель партии "СН" Александр Корниенко заявлил, что Разумков действует некомандно.

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29
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