Компьютер увидел неточности в декларациях Порошенко, Дубинского и Тимошенко

Петр Порошенко сейчас является народным депутатом. Фото: Getty Images

Национальное агентство по предупреждению коррупции проверяет 98 деклараций, которые компьютерная система логического и арифметического контроля признала рисковыми. Об этом ведомство сообщило в среду.

Система начала ранжировать декларации по обновленному рейтингу рисков с 1 июня.

Сравнивают сведения между разделами одной декларации с предварительными декларациями лица. На основании анализа определяют, есть ли в декларации риски незаконных доходов или незадекларированного имущества.

В результате формируется рейтинг деклараций - от тех, что содержат больше рисков, к тем, где отсутствуют неточности.

Автоматическую проверку компьютерной системой уже прошли 950 тыс. деклараций должностных лиц, поданные с 1 января этого года.

Среди народных депутатов начали проверку деклараций Петра и Марины Порошенко, Александра Дубинского, Вадима Новинского, Юлии Тимошенко, Тараса Козака, Григория Суркиса, Вадима Столара, Елены Шуляк.

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Лидер партии "Европейская солидарность", народный депутат Петр Порошенко, задекларировал больше всего наличных сбережений среди парламентариев. Он хранит наличными $51,2 млн и 423,3 млн грн, что в эквиваленте национальной валюты составляет суммарно более 1, 8 млрд грн. С 1 января по 31 марта в Украине проходила ежегодная кампания по декларированию.