Коммунисты хотят отменить декоммунизацию коммунистов

 
Ексклюзивы
1/5
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 2295
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 10764
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 13446
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 684
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2700
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3150
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2871
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 729
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 1089
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7173
Фото
Все фото
36
15
4
5
9
&quot;Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?&quot; - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Самые дорогие отели, горы и море: как Луценко шикует во Франции
Самые дорогие отели, горы и море: как Луценко шикует во Франции
Впервые показал лицо сына: Зеленский посетил &quot;Лигу смеха&quot; со всей семьей
Впервые показал лицо сына: Зеленский посетил "Лигу смеха" со всей семьей
В Трускавце стартовала школа депутата для &quot;слуг народа&quot;
В Трускавце стартовала школа депутата для "слуг народа"
Верховная Рада помолодеет на 7 лет. Кого мы выбрали
Верховная Рада помолодеет на 7 лет. Кого мы выбрали
Видео
Все видео
Богдан: Мы говорим с обществом без журналистов
Богдан: Мы говорим с обществом без журналистов
Обманете - к вам придут. Зеленский "выбил" из Иванчука 175 млн грн
Обманете - к вам придут. Зеленский "выбил" из Иванчука 175 млн грн
Есть заявления на увольнение от всех членов команды - Зеленский
Есть заявления на увольнение от всех членов команды - Зеленский
"Кто не скачет, тот...": появилось смешное видео с тренинга "слуг народа"
"Кто не скачет, тот...": появилось смешное видео с тренинга "слуг народа"
Зеленский призвал мэра города продать свой автомобиль
Зеленский призвал мэра города продать свой автомобиль
Интервью
1/5
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3060
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 684
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7173
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1044
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2808
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
03 августа 2019
Просмотров: 1935
Ні слова про Путіна
– Три недели отдыхаю и ни слова о Путине не услышал. Красота! – каже на пляжі турецького готелю високий повний чоловік. Нашій сім'ї ...
понедельник, 05 августа 2019 12:25

Коммунисты хотят отменить декоммунизацию коммунистов

  Комментировать
Коммунисты хотят отменить декоммунизацию коммунистов
Петр Симоненко и КПУ просят суд отменить приказ Минюста от 23 июля 2015 года. Фото: KP.UA

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску лидера Коммунистической партии Украины (КПУ) Петра Симоненко и Компартии против Министерству юстиций Украины.

Истцы просят суд отменить приказ Минюста от 23 июля 2015 года. Им утвердили правовое заключение комиссии о несоответствии деятельности, наименования и символики КПУ требованиям закона о декоммунизации, сообщает пресс-служба суда.

Иск подали в июле текущего года. Дело будет рассматриваться без вызова сторон.

Пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон о декоммунизации 15 мая 2015 года. В июле того же года министр юстиции Павел Петренко аннулировал статус и права Компартии Украины, Компартии (обновленной), и Компартии Украины рабочих и крестьян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Симоненко и Компартия подали иск против Минюста

"После принятия законов была создана независимая комиссия, которая в течение месяца проводила проверку на соответствие 3 коммунистических партий в Украине - КПУ, Компартия (обновленная) и Коммунистическая партия Украины рабочих и крестьян. На основе выводов комиссии я подписал 3 приказы, которые определяют, что компартии Украина, в частности, в своей деятельности, в наименовании, в символике, уставе и программе не соответствуют требованиям ч.2 ст.3 закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тота литарного режимов в Украине и забо оную пропаганды их символики", - заявил тогда Петренко.

Пакет законов об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов приняла Верховная Рада 9 апреля 2015. Документы запрещали советскую символику, осуждали режимы, открывали архивы советских спецслужб и признали борцами за независимость Украины Украинскую повстанческую армию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Коммунисты хотят отменить декоммунизацию коммунистов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
августа

В Киеве отказались передавать власть чрезвычайной комиссии

Для Статуи Свободы позировала вдова богача

Самое читаемое
Автобус и фуру рвало на куски от удара: первые кадры с места масштабной аварии
Автобус и фуру рвало на куски от удара: первые кадры с места масштабной аварии
4
 Просмотров: 38133
Российско-украинский конфликт вспыхнул на курорте из-за флага и песен
Российско-украинский конфликт вспыхнул на курорте из-за флага и песен 7 Просмотров: 28250
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
12
 Просмотров: 24894
Вместо пляжа - узкая полоска: что наделал шторм в курортной Кирилловке
Вместо пляжа - узкая полоска: что наделал шторм в курортной Кирилловке
6
 Просмотров: 12861
Люди хотели устроить &quot;потерпевшей&quot; самосуд: подробности трагедии на Ровенщине
Люди хотели устроить "потерпевшей" самосуд: подробности трагедии на Ровенщине Просмотров: 11259
Политика
Кто возглавит ключевые комитеты Верховной Рады
Кто возглавит ключевые комитеты Верховной Рады Просмотров: 369
Россия готовила в Киеве кровавую бойню - пропагандист "слил" план
Россия готовила в Киеве кровавую бойню - пропагандист "слил" план Просмотров: 2340
1 тыс. грн за голос: подозреваемой в подкупе грозит до 7 лет тюрьмы
1 тыс. грн за голос: подозреваемой в подкупе грозит до 7 лет тюрьмы Просмотров: 333
Садовый нашел крайнего в проигрыше партии на выборах
Садовый нашел крайнего в проигрыше партии на выборах 3 Просмотров: 4374
Кличко покинул Украину
Кличко покинул Украину Просмотров: 1944
Больше всего комментируют
10
Полная готовность: Путин готовится разогнать новый митинг
9
Заставили депутатов разуться: Трускавец готовится к приезду Зеленского
9
Украинский посол обратился к Суркову из-за протестов в Москве
8
Российско-украинский конфликт вспыхнул на курорте из-за флага и песен
4
"Слуги народа" закончили обучение в Трускавце
Голосов: 8709
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua