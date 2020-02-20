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четверг, 20 февраля 2020 02:35

Комитет Рады рекомендует уволить Сытника

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Комитет Рады рекомендует уволить Сытника
Сытника могут уволить. Фото: РБК

Правоохранительный комитет Верховной рады рассмотрел постановление об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника.

По словам главы комитета Дениса Монастырского, относительно законности данного постановления есть замечания, сообщают СМИ.

"Моя личная позиция - данное постановление выходит за пределы Конституции и закона. Это наш вопрос оценивать это постановление. Я предлагаю вынести этот вопрос в зал. И пусть зал определяется с поддержкой либо не поддержкой данного постановления", - заявил он.

Он также отметил, что решение правоохранительного комитета будет в дальнейшем передано в Регламентный комитет, который является профильным в данном вопросе.

"Закон о НАБУ четко определяет основания для увольнения директора. Я бы четко просил отличать политическую позицию Рады, которая может дать оценку деятельности директора НАБУ и юридический факт - вопрос увольнения директора НАБУ. Никто не ограничивает право Рады и комитета определить позицию относительно деятельности человека. И в то же время есть четкие ограничения по принятию незаконных решений", - добавил Монастырский.

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Комитет парламента по вопросам предотвращения и противодействия коррупции во время своего заседания заслушал отчет директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника о деятельности возглавляемого им органа в течение предыдущих шести месяцев (II полугодие 2019 года).

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Дата
20
февраля

Состоялась презентация "громовой птицы"

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