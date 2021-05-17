Комитет Рады не одобрил отставку Степанова

Решение по Степанову примут в зале. Фото: glavcom.ua

Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения не поддержал представление премьера об отставке главы Минздрава Максима Степанова.

На заседании 13 членов комитета поддержали решение рекомендовать определиться по этому вопросу в сессионном зале. Один высказался против, еще один - воздержался, передает Интерфакс.

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При этом за увольнение Степанова семь членов комитета проголосовали "за", семеро воздержались и один проголосовал "против".

Министр здравоохранения Максим Степанов записал видеообращение, в котором заявил, что не писал никаких заявлений, а представление премьера о его отставке объяснил тем, что он слишком активно отстаивал интересы медиков.