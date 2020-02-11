Комитет избирателей назвал самые дисциплинированные фракции Рады

Фракция "Европейская солидарность" лидирует в рейтинге посещаемости пленарных заседаний Верховной Рады в январе. Фото: Focus.ua

У депутатов фракции "Европейская солидарность" самые высокие показатели посещения пленарных заседаний Верховной Рады в январе.

В среднем на пленарных заседаниях Рады в январе присутствовали 80% депутатов фракции "ЕС". Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

"По данным КИУ, в январе народные депутаты продемонстрировали достаточно высокие показатели присутствия на заседаниях Рады. Так сразу 359 народных депутатов посетили все шесть пленарных заседаний Верховной Рады в январе. Для сравнения: в декабре 2019-го все заседания Рады за месяц посетили лишь 240 депутатов в ноябре 2019 года - 299", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский в видео рассказал о зашкварах "слуг"

Среди фракций и групп ВР самые высокие показатели посещаемости у "Европейской солидарности" - 80%. На втором месте "Слуга народа" с показателем посещаемости 79%. Замыкает тройку лидеров группа "Доверие", 74% депутатов которой были зарегистрированы на заседаниях Рады.

Партия "Европейская солидарность" как единственная государственная оппозиционная сила будет поддерживать любые шаги действующей власти, которые приближают Украину к Европейскому Союзу и НАТО. Об этом заявил пятый президент и лидер "ЕС" Петр Порошенко.