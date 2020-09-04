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пятница, 04 сентября 2020 17:53

Комитет избирателей: Кличко - лидер по исполнению пунктов предвыборной программы
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Комитет избирателей Украины (КИУ) исследовал, что у киевского городского головы Виталия Кличко самый высокий уровень выполнения предвыборной программы среди мэров городов с населением более 500 000 человек. Об этом было заявлено сегодня на пресс-конференции в ИА "Интерфакс-Украина".


"Самые высокие показатели выполнения избирательных программ - у киевского городского головы Виталия Кличко. Наше исследование указывает, что избирательная программа выполнена в среднем на 75-80 процентов", - отметили в КИУ.


Генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель отметил, что избирательная программа Виталия Кличко была достаточно конкретной, открытой и находилась в публичном доступе.


"Собственно по тем материалам, которые были нам представлены, нам было указано, что в Киеве были созданы единые пешеходные зоны - Андреевский спуск, Контрактовая площадь, нам указали цифру про обновление 414 парков и скверов, нам указали, что выполнено обещание о проведении ежегодных инвестиционных форумов. Также мы получили достаточно большую цифру о том, что в 2019 году услугами ЦПАУ воспользовались более 1 миллиона жителей города. Это достаточно большой показатель, который отличается от других общин", - отмечают в Комитете избирателей Украины.


По данным КИУ, у других мэров - низкие результаты.


"Несколько ниже результат с показателями 65-70 процентов - у мэра Днепра Бориса Филатова. Выполнение избирательной программы в районе половины, 50-55 процентов - у городского головы Одессы Геннадия Труханова и городского головы Львова Андрея Садового. Ну и собственно красная зона - это отсутствие избирательных программ или невозможность их найти у двух городских голов - Геннадия Кернеса, городского головы Харькова. Собственно мы не получили ответа на запрос, но наши эксперты отмечают, что избирательной программы не было. То есть кандидат на выборах 2015 года не предлагал избирательной программы. И такая же ситуация у городского головы Запорожья - господина Буряка. Избирательная программа отсутствует, или по крайней мере она отсутствует в публичном доступе, ответа на запрос нет", - отметил генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.


По словам представителей КИУ, анализ выполнения программ проводился на основе официальных запросов в городские советы, а также экспертного анализа.


Как сообщалось ранее, в рейтинге кандидатов на выборах мэра Киева лидером со значительным отрывом является Виталий Кличко - за него готовы отдать голоса 44% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании.

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