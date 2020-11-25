Командир Нацгвардии оказался российским шпионом

Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила на государственной измене командира подразделения Национальной гвардии. Об этом СБУ сообщила в среду.

По данным следствия, украинский военнослужащий 2019 года был завербован представителями ГУ Генштаба ВС РФ.

По заданию кураторов, агент собирал информацию о предоставлении международными партнерами военной помощи подразделениям Нацгвардии и деятельности иностранных инструкторов. Также российскую разведку интересовали схемы расположения украинских военных объектов.

За это получал деньги на банковские счета.

Военному объявлено подозрение в совершении преступления - государственная измена. Его арестовали.

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2017 года СБУ задержала переводчика премьер-министра Владимира Гройсмана - Станислава Ежова. Он оказался российским шпионом, передавал российским кураторам информацию о деятельности правительства. В прошлом году осужденного за госизмену переводчика выдали РФ в рамках обмена.