Команда Зеленского подготовила новый закон для НАПК

Владимир Зеленский будет предлагать провести аудит НАПК. Фото: kmu.gov.ua

Президент Владимир Зеленский вскоре внесет законопроект о реформировании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Работу над документом планируется завершить на следующей неделе, сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.

Президент будет предлагать изменить структуру руководства НАПК.

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"Сегодня это коллегиальный орган, состоящий из 5 членов. Предполагается, что будет один руководитель НАПК. Предусматривается введение аудита этого органа, чтобы в период определенного времени мы могли иметь публичную оценку результатов работы и эффективности", - пояснил Рябошапка.

Планируется вернуть норму об обязательном декларировании доходов руководством Администрации президента и урегулировать вопрос открытости деклараций сотрудников спецслужб.

Еще одним из обновленных станет законопроект о наказании за незаконное обогащение. Во время его подготовки команда президента Владимира Зеленского обращалась за советом к американским прокурорам, Международному валютному фонду, Всемирному банку.