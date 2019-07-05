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пятница, 05 июля 2019 17:46

Команда Сухова готовится к засеванию округа сахаром - СМИ

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Журналисты местных изданий города Лисичанска заметили, что в штабе одного из кандидатов в народные депутаты, баллотирующегося по округу 107, готовятся раздавать избирателям презенты.

Как видно из фотографий, команда народного депутата Сергея Шахова подготовила избирателям сахар - на мешках указаны инициалы кандидата в депутаты по 107-му округу Сухова Александра.

 
 

Об этом сообщает "Багнет".

"В Лисичанске (округ №107) баллотируется адвокат Александр Сухов, которого активно поддерживает действующий нардеп Сергей Шахов. И Шахов, и Сухов указаны на мешках с сахаром, которые вскоре будут переданы избирателям", - отметили журналисты, сделавшие фотофиксацию будущих презентов.

По их словам, на округе 107 в Лисичанске идет напряженная борьба за избирателей, поэтому неудивительно, что некоторые кандидаты прибегают к помощи проверенного средства - подкупа избирателей. Только ЦИК не реагирует на такие способы мотивировать избирателей "сделать свой выбор".

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