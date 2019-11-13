Коломойскому списали 7,5 млрд долга перед Приватбанком

Коломойский лишился долгов перед Приватбанком на 7,5 миллиарда в суде. Фото: Mind.ua

4 ноября Северный апелляционный хозсуд удовлетворил иск ООО "Тех-Трейд-Инвест" к Приватбанку, ООО "Парктур", ООО "Скорзонера", ООО "Шелта", ООО "Аспект" и списал одному из основателей Игорю Коломойскому 7,5 млрд долга.

По оценкам суда, положения кредитных договоров предусматривали оплату за пользование займами двумя способами - проценты за пользование кредитом, либо вознаграждение за пользование кредитом, пишет Finbalance.

"Оспариваемые пункты указанных кредитных договоров нарушают права истца, поскольку фактически увеличивают сумму задолженности заемщиков по кредитным договорам, исполнение обязательств по которым обеспечено ипотекой принадлежащего истцу имущества и, соответственно, на которое банк приобретает право обращения взыскания в случае невыполнения заемщиками условий указанных кредитных договоров", - говорится в тексте постановления.

Коллегия судей считает, что были нарушены требования принципа справедливости, добросовестности и разумности, и уплата комиссии не соответствует требованиям разумности и справедливости договора, предусмотренным в ст. 627 Гражданского кодекса.

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Из судебных материалов и справок Приватбанка, предоставленных в декабре 2016 года и январе 2017 года, совокупный объем упомянутых начислений за "процентами "R" или вознаграждением за пользование кредитом" по соответствующим кредитным договорам составляет почти 7,5 млрд грн, что в разы превышает максимальный размер лимита кредитных договоров и основную сумму долга по кредитам.