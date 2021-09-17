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пятница, 17 сентября 2021 15:26

Коломойский сказал Арахамии "дудеть" на Разумкова

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Коломойский сказал Арахамии &quot;дудеть&quot; на Разумкова
В марте США ввели санкции против Коломойского. Фото: Reuters

Олигарх Игорь Коломойский прокомментировал свое пребывание на матче "Динамо" - "Бенфика", где также были ряд чиновников.

"Вы меня спрашиваете о Чернышеве, так я не знал, кто это такой. Я подумал, что это Бахматюк (бывший владелец VAB Банка, подозреваемый в хищении 1,2 млрд грн кредита НБУ. - Gazeta.ua) вернулся, поэтому с ним поздоровался. Я еще спрашиваю Сашу Волкова: "Это, Бахматюк вернулся?" А он мне говорит: "Ты что, это же Чернышев", - цитирует Коломойского "Українська правда".

На уточняющий вопрос, почему они разговаривали с министром развития громад и территорий около 30 мин., как об этом пишут СМИ, Коломойский ответил: "Да я его же не знаю, мы не говорили, а просто поздоровались. Я принял его за Бахматюка".

О разговоре с председателем фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией олигарх сказал:

"Он не сидел в вип-ложе, а был рядом. Он пришел на стадион с семьей, а детям накупил дудки. Эти его дети в те дудки громко свистели. Я ему начал специально громко кричать: "Давид, это твои дети?". Он мне кричит: "Да". Я его спрашиваю: "Ты зачем им дудки купил?". Он мне в ответ кричит: "Потому что они просили". Я ему крикнул: "Да возьми своих детей в парламент, пусть Разумкову дудят" . Я еще ему сказал: "Готовься декларацию подавать".

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Арахамия и Коломойский встретились в вип-ложе НСК "Олимпийский" 14 сентября.

Председатель фракции "Слуга народа" заявил, что шутил с олигархом.

Также во время футбольного матча олигарх имел 30-минутный разговор с министром развития громад и территорий Алексеем Чернышевым, сообщили СМИ.

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Дата
17
сентября

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