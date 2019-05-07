Коломойский рассказал, о чем просил бы "своего" генпрокурора

Андрея Богдана называют "куратором Коломойского" в штабе Зеленского. Фото: УНИАН

Бизнесмен Игорь Коломойский утверждает, что не планирует ни о чем просить лояльных к себе людей в новой власти.

Об этом он сказал во второй части интервью Bihus.Info.

"Я вообще не собираюсь к ним обращаться. У меня нет никакого интереса. Ради чего Игорь Коломойский должен вообще к ним обращаться? Вы считаете, нельзя было обратиться к Кучме, Порошенко, или нельзя было с ним о чем-то договориться? Можно было. Они бы были только рады. Просто мы этого не делали", - сказал Коломойский.

При этом он отметил, что его адвокат, неформальный руководитель штаба Зеленского Андрей Богдан был бы хорошим генпрокурором.

"Если уже я б обращался, то попросил бы содействия в том, чтобы ускорить какие-то вещи, которые наталкиваются на бюрократию и на какие-то проволочки. Чтобы он подсказал механизм, как правильно сориентироваться в той системе координат, в которой он бы находился, для того, чтобы ускорить какие-то процессы", - сказал Коломойский.

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Адвокат Андрей Богдан дважды баллотировался в Верховную Раду: по спискам блока "Наша Украина - Народная самооборона" в 2007 году и по спискам партии "Блок Петра Порошенко" в 2014-м. Оба раза был беспартийным и в парламент не прошел. В 2014-м был советником губернатора Днепропетровской области Коломойского, сейчас представляет его интересы. С начала президентской кампании Богдана стали называть "неформальным руководителем" штаба Зеленского и "куратором" от бизнесмена Игоря Коломойского. В самом штабе это отрицают.