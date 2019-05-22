Коломойский рассказал, что пожелал Зеленскому после инаугурации

Коломойский заявил, что встречался с президентом после своего возвращения в Украину. Фото: pravda.com.ua

Олигарх Игорь Коломойский пожелал президенту Владимиру Зеленскому справиться с "тяжелой ежедневной работой".

Об этом он заявил в интервью "Українська правда".

"Я сказал, что при такой высокой планке будет достаточно тяжелый ежедневный труд. Очень высокая ответственность, поэтому пожелал удачи. В такой ситуации только удачи надо пожелать", - пересказал Коломойский подробности телефонного разговора с Зеленским, которая состоялась после победы на выборах последнего.

"Удержать (удачу. - Gazeta.ua). Как говорится, вершина - это последняя точка перед спуском. Завоевать можно, трудно - удерживать позиции. Стать чемпионом, а затем повторить свой чемпионский успех - это гораздо сложнее", - сказал олигарх.

По словам Коломойского, "представители различных сегментов общества", с которыми он общается, желают новоизбранному президенту удачи.

"Все хотят, чтобы произошло чудо и у него получилось", - сказал бизнесмен.

В то же время Коломойский заявил, что встречался с президентом после своего возвращения в Украину.

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Ранее президент Владимир Зеленский назначил главой Администрации президента Андрея Богдана. Он является личным адвокатом Игоря Коломойского.