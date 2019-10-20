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воскресенье, 20 октября 2019 21:41

Коломойский об Арахамие: "На воре шапка горит!"

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Коломойский об Арахамие: &quot;На воре шапка горит!&quot;
Коломойский прокомментировал отношения с Арахамией. Фото: Главком

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что имеет влияние на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию.

"Это мой товарищ вообще! (Давид Арахамия, - ред.) Это ближайший наш товарищ", сказал Коломойский, комментируя отношения с председателем фракции СН, пишет "НикВести".

Он возразил, что имеет влияние на депутатов в пропрезидентской фракции. Но уточнил, что "на Арахамию точно имеет".

Ранее в интервью "Левому берегу" Арахамия сказал, что Коломойский имеет влияние на 7-9 депутатов "Слуги народа". Он добавил, что бизнесмен не любит его за то, что Арахамия публично выражает свою позицию.

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"Я не знаю, говорил ли он это, но если говорил, то на воре шапка горит. Он хороший парень, кстати, очень умный", ответил Коломойский на слова председателя фракции.

Коломойский прилетел в Николаев, где посетил баскетбольный матч между МБК "Николаев" и БК "Днепр", где под номером 41 играет его сын Григорий.

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