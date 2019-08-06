Коломойский назвал двух фаворитов на пост премьера

"В фаворитах Витренко и Гончарук", - Коломойский. ФОТО: УНИАН

Близкий к президенту украинский олигарх Игорь Коломойский назвал двух кандидатов на должность премьер-министра Украины.

"В фаворитах гонки Юрий Витренко (экономист, директор по развитию бизнеса НАК Нафтогаз Украины. - Gazeta.ua) и Алексей Гончарук (гендиректор инвесткомпании AYA Capital и заместитель главы Офиса президента по экономическим вопросам. - Gazeta.ua)", - сказал Коломойский.

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Также в интервью олигарх возразил, что именно он видел на посту городского головы Киева гендиректора "1+1" Александра Ткаченко.

"Я здесь ни к чему. Я же не киевлянин. Вообще мэр - это не такая важная должность. Это просто коммунальщик. У него ведь нет своей армии. Да и вообще. Я в свое время хотел Филатова видеть мэром Днепра. И что теперь? Что в этом хорошего?" - сказал Коломойский.

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Партия "Слуга народа" вместе с кандидатами-мажоритарщиками получила 254 мандата в новом парламенте.

Парламент 9-го созыва обновится на 80,4% и станет младшим на 7,4 лет. По предварительным данным, из старого созыва смогли переизбраться 82 народных депутата. 342 человека будут депутатами впервые.