Количество депутатов нужно сократить до 250 - Ляшко

Ляшко высказался о реформировании Рады. Фото: "Информатор"

Сегодня, 12 октября, в рамках "Диалогов Жана Моне" во Франции лидер Радикальной партии Олег Ляшко встретился с европейским политическим деятелем Пэтом Коксом.

Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

В ходе встречи Ляшко рассказал европейскому политику об инициативах Радикальной партии относительно реформирования украинского парламента.

"Ключевые из них - сокращение количества депутатов с 450 до 250, снятие неприкосновенности, концентрация власти в руках одного человека - президента, контрольные полномочия - у парламента, сокращение количества чиновников по всей стране, за счет чего появятся средства на развитие экономики и повышение зарплат людям", - сообщил парламентарий.

"Только жесткая дисциплина, ответственность и порядок во власти помогут восстановить страну, возродить экономику и вернуть мир!", - отметил Ляшко.

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По словам политического эксперта Марьяна Ощановского, предложения лидера Радикальной партии по сокращению количества народных депутатов до 250-ти и отмены депутатской неприкосновенности абсолютно верные, а "их внедрения в жизнь позволят искоренить бардак, который сейчас есть в Раде".

"Верховная Рада - очень неэффективный государственный орган, немало законопроектов не принимаются лишь потому, что значительная часть нардепов просто не ходят на работу. Проблема в том, что многие из них стали депутатами только ради неприкосновенности, а работа в Раде их мало интересует. Если уменьшить численность депутатов и отменить неприкосновенность, как предлагает Ляшко, - в парламент будут попадать только те политики, которые действительно хотят заниматься законотворческой деятельностью", - сказал он в комментарии Информатору.

Также, по его словам, важно наделить украинский парламент реальными полномочиями относительно контроля за деятельностью президента.

"Сейчас отчеты президента в Раде - это больше формальность, чем реальный механизм контроля за его деятельностью. Поэтому очень правильно, что Ляшко предлагает изменить это. В частности, необходимо внести изменения в закон об импичменте президента, чтобы у депутатов появилась реальная возможность отстранить президента от должности, если для этого есть основания", - отметил он.

Отдельного внимания, по мнению эксперта, заслуживает предложение лидера РПЛ отменить должность премьер-министра, а руководство исполнительной властью передать президенту.

"Это позволит отменить дуализм власти, от которого Украина страдает все годы независимости. Большинство политических кризисов в стране возникали именно из-за конфликтов между президентом и премьером. Недоразумения между двумя ключевыми политическими фигурами существенно тормозят развитие Украины, и поэтому решение этой проблемы вместе с реформированием парламента повысят эффективность власти, возродят страну, экономику и заложат фундамент государственно созидательных процессов", - резюмировал Ощановский.

Программу Евросоюза "Диалоги Жана Моне" организовывает Европейский парламент и Национальный демократический институт. Цель программы - повышение уровня знаний и информированности общества по вопросам европейской интеграции.

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