"Когда вы перестанете лазить?" - охранник Зеленского журналисту

Охрана пропускает в "Creative State Arsenal", где должен пройти пресс-марафон президента Владимира Зеленского, по спискам. Мужчина на входе хамовито себя вел, сообщает корреспондент Gazeta.ua

"Когда вы перестанете сюда лазить?" - говорит охранник журналисту, решившему попить кофе на улице.

Вход в коворкинг закрыт.

Охрана изнутри открывает вход магнитным ключом.

Автор: Оксана Смола

Список из 32 СМИ сформировали для разговора с Зеленским, чтобы было комфортно, заявил спикер президента Сергей Никифоров журналистам.

Три человека под зданием требуют отставки мэра Киева Виталия Кличко.

"У меня очень много вопросов, но сейчас я их не буду озвучивать понятно", - говорит шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина, которую пригласили на пресс-марафон.

Пресс-марафон начнется в 12.00. О пресс-конференции Офис президента сообщил за день до мероприятия. Пригласили 32 СМИ.